Взятка за увольнение военного после СОЧ: задержали подполковника, которого ранее уже осуждали за коррупцию

В Ровенской области правоохранители задержали депутата-подполковника по подозрению в злоупотреблении влиянием / Фото Прокуратура Украины
В Ровенской области подполковник, который одновременно является депутатом местного совета, оказался под следствием по подозрению в коррупции. По данным правоохранительных органов, он пообещал военнослужащему помочь избежать уголовной ответственности, однако за свою услугу потребовал немалую сумму.
Об этом сообщили Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона и ГБР.
популярные видео
За что подполковник вымогал деньги?
По версии следствия, подполковник пообещал помочь солдату, самовольно покинувшему воинскую часть, вернуться на службу и создать условия для освобождения от уголовной ответственности.
Как задерживали подполковника / Фото Прокуратура Украины
1 / 3
Для этого подозреваемый якобы должен был использовать свое влияние на должностных лиц другой воинской части.
Сначала он требовал за такое содействие 10 тысяч долларов, однако впоследствии согласился уменьшить сумму до 6 тысяч.
Как сообщили правоохранители, 23 октября солдат при содействии подполковника получил рекомендательное письмо и вернулся на военную службу. Уже 28 октября, после получения оговоренных 6 тысяч долларов, должностное лицо задержали.
Как ГБР разоблачило должностное лицо: смотрите видео
Какое наказание грозит депутату-военному?
45-летнему подполковнику сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием по части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал ему меру пресечения и отстранил от исполнения служебных обязанностей. По этой статье предусмотрено от 3 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По информации ГБР, подозреваемый также является депутатом Чагорского сельского совета Черновицкой области. Правоохранители отмечают, что в 2020 году его уже осуждали за получение неправомерной выгоды за влияние на решение должностного лица.
Тогда мужчина получил штраф и годичный запрет на занятие должностей в органах власти, после чего его уволили с военной службы. Однако с началом полномасштабного вторжения России он мобилизовался и вернулся в армию.
Напомним, в Украине предусмотрен законный механизм возвращения военнослужащих после самовольного оставления части. Как пояснили в Минобороны, при определенных условиях военнослужащий, впервые совершивший СОЧ, может быть освобожден от уголовной ответственности.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии