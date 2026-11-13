Взятка за увольнение военного после СОЧ: задержали подполковника, которого ранее уже осуждали за коррупцию

Об этом сообщили Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона и ГБР.

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За что подполковник вымогал деньги?

По версии следствия, подполковник пообещал помочь солдату, самовольно покинувшему воинскую часть, вернуться на службу и создать условия для освобождения от уголовной ответственности.

Как задерживали подполковника / Фото Прокуратура Украины

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Для этого подозреваемый якобы должен был использовать свое влияние на должностных лиц другой воинской части.

Сначала он требовал за такое содействие 10 тысяч долларов, однако впоследствии согласился уменьшить сумму до 6 тысяч.

Как сообщили правоохранители, 23 октября солдат при содействии подполковника получил рекомендательное письмо и вернулся на военную службу. Уже 28 октября, после получения оговоренных 6 тысяч долларов, должностное лицо задержали.

Как ГБР разоблачило должностное лицо: смотрите видео

Какое наказание грозит депутату-военному?

45-летнему подполковнику сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием по части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины.

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Суд избрал ему меру пресечения и отстранил от исполнения служебных обязанностей. По этой статье предусмотрено от 3 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По информации ГБР, подозреваемый также является депутатом Чагорского сельского совета Черновицкой области. Правоохранители отмечают, что в 2020 году его уже осуждали за получение неправомерной выгоды за влияние на решение должностного лица.

Тогда мужчина получил штраф и годичный запрет на занятие должностей в органах власти, после чего его уволили с военной службы. Однако с началом полномасштабного вторжения России он мобилизовался и вернулся в армию.

Напомним, в Украине предусмотрен законный механизм возвращения военнослужащих после самовольного оставления части. Как пояснили в Минобороны, при определенных условиях военнослужащий, впервые совершивший СОЧ, может быть освобожден от уголовной ответственности.