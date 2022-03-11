От взрывов остались большие воронки

Российские войска нанесли удар вблизи села Миляч Сарненского района. Сообщается, что в пятницу, 11 марта, около 14.40 в поле произошли три взрыва.

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В результате бомбардировки никто не пострадал. По предварительной информации, повреждена линия электропередач.

От взрывов остались большие воронки.

Последствия бомбардировки села в Ровенской области / Фото полиции

Последствия бомбардировки села в Ровенской области / Фото полиции

Последствия бомбардировки села в Ровенской области / Фото полиции

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