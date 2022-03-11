Від вибухів залишилися великі вирви

Російські війська завдали удару поблизу села Миляч Сарненського. Повідомляється, що у п'ятницю, 11 березня, близько 14:40 у полі сталися три вибухи.

Варте уваги ЗСУ ліквідували генерал-майора, командувача 29-ї армії Росії Андрія Колеснікова

Унаслідок бомбардування ніхто не постраждав. За попередньою інформацією, пошкоджено лінію електропередач.

Від вибухів залишилися великі вирви.



Наслідки бомбардування села на Рівненщині / Фото поліції



Наслідки бомбардування села на Рівненщині / Фото поліції



​Наслідки бомбардування села на Рівненщині / Фото поліції

Важливо – У Рівному окупанти обстріляли аеропорт: дивіться відео