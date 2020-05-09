На Ровненщине еще одно село закрыли из-за COVID-19: в области почти тысяча больных
Из-за вспышки коронавируса на Ровненщине закрыли еще одно село. Речь идет о Ракитном, где COVID-19 заразился 41 человек.
В селе Ракитное установили КПП на северном въезде/выезде. Об этом сообщил глава Ровненской ОГА Виталий Коваль в фейсбуке.
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Решение об установке блокпоста приняли на внеочередных заседаниях областной и районной комиссий. В Ровненской ОГА добавили, что установленное КПП делает невозможным обход к населенному пункту другими дорогами.
Ежедневно с 20:00 до 08:00 часов прекратилось любое передвижение граждан и транспортных средств, за исключением спецтранспорта,
– говорится в сообщении.
Между тем в селе Познань блокпост уже сняли. Там его установили 3 мая. К работе на контрольно-пропускном пункте привлечены патрульные, представители Нацполиции, ГСЧС, Нацгвардии и медики. Они проверяют температуру и проводят информационно-разъяснительную работу.
Коронавирус на Ровненщине: главное
- По состоянию на 9 мая на Ровненщине зарегистрированы 877 случаев заболевания COVID-19. Из них 142 человека выздоровели, еще 16 умерли.
- В Ракитновском районе коронавирус заболел 41 человек.
- В Ровно говорят, что с 11 мая откроют торговые центры, за исключением развлекательных зон, и даже зоопарк, за исключением террариумов, которые расположены в закрытых помещениях.
- Кроме того, отныне в городе на час дольше будет работать общественный транспорт, хотя и дальше в режиме спецперевозок. Также добавят несколько маршрутов.