На Ровненщине еще одно село закрыли из-за COVID-19: в области почти тысяча больных

Из-за вспышки коронавируса на Ровненщине закрыли еще одно село. Речь идет о Ракитном, где COVID-19 заразился 41 человек.

В селе Ракитное установили КПП на северном въезде/выезде. Об этом сообщил глава Ровненской ОГА Виталий Коваль в фейсбуке.

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Решение об установке блокпоста приняли на внеочередных заседаниях областной и районной комиссий. В Ровненской ОГА добавили, что установленное КПП делает невозможным обход к населенному пункту другими дорогами.

Ежедневно с 20:00 до 08:00 часов прекратилось любое передвижение граждан и транспортных средств, за исключением спецтранспорта,

– говорится в сообщении.

Между тем в селе Познань блокпост уже сняли. Там его установили 3 мая. К работе на контрольно-пропускном пункте привлечены патрульные, представители Нацполиции, ГСЧС, Нацгвардии и медики. Они проверяют температуру и проводят информационно-разъяснительную работу.

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