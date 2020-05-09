На Рівненщині ще одне село закрили через COVID-19: в області понад 800 хворих

Через спалах коронавірусу на Рівненщині закрили ще одне село. Мовиться про Рокитне, де на COVID-19 захворіла 41 людина.

У селі Рокитне встановили КПП на північному в'їзді/виїзді. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у фейсбук.

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Рішення про встановлення блокпосту ухвалили на позачергових засіданнях обласної та районної комісій. У Рівненській ОДА додали, що встановлене КПП унеможливлює обхід до населеного пункту іншими дорогами.

Щодня з 20:00 до 08:00 години припинилося будь-яке пересування громадян і транспортних засобів, за винятком спецтранспорту,

– мовиться у повідомленні.

Натомість у селі Познань блокпост вже зняли. Там його встановили 3 травня. До роботи на контрольно-пропускному пункті залучені патрульні, представники Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії та медики. Вони перевіряють температуру і проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу.

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