На Рівненщині ще одне село закрили через COVID-19: в області понад 800 хворих
Через спалах коронавірусу на Рівненщині закрили ще одне село. Мовиться про Рокитне, де на COVID-19 захворіла 41 людина.
У селі Рокитне встановили КПП на північному в'їзді/виїзді. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у фейсбук.
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Рішення про встановлення блокпосту ухвалили на позачергових засіданнях обласної та районної комісій. У Рівненській ОДА додали, що встановлене КПП унеможливлює обхід до населеного пункту іншими дорогами.
Щодня з 20:00 до 08:00 години припинилося будь-яке пересування громадян і транспортних засобів, за винятком спецтранспорту,
– мовиться у повідомленні.
Натомість у селі Познань блокпост вже зняли. Там його встановили 3 травня. До роботи на контрольно-пропускному пункті залучені патрульні, представники Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії та медики. Вони перевіряють температуру і проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу.
Коронавірус на Рівненщині: головне
- Станом на 9 травня на Рівненщині зареєстровано 877 випадків захворювання на COVID-19. З них 142 людини одужали, ще 16 померли.
- У Рокитнівському районі на коронавірус захворіла 41 людина.
- У Рівному кажуть, що з 11 травня відкриють торгові центри, за винятком розважальних зон, і навіть зоопарк, за винятком тераріумів, які розташовані у закритих приміщеннях.
- Крім того, відтепер у місті на годину довше працюватиме громадський транспорт, хоча й надалі у режимі спецперевезень. Також додадуть кілька маршрутів.