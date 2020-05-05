Ще одне село закрили на карантин біля Рівного: понад пів сотні хворих

Понад 50 хворих на коронавірус виявили в кількатисячному селі Зоря на Рівненщині. Стрімкий зріст відбувся після Великодніх свят. Тож село закрили на карантин.

У селі проживає майже 6 тисяч людей, а у 60-ти вже зафіксували коронавірус. Про це йдеться в сюжеті 24 каналу.

До слова На Рівненщині село закрили на карантин через спалах коронавірусу: фото

На в'їздах і виїздах у село вже тиждень працюють блокпости. Дезінфікують транспорт, людям міряють температуру. Населений пункт дозволено покидати лише тим, хто працює на місцевих підприємствах і має відповідний дозвіл. Та нові правила сприйняли не всі.



Блокпост на в'їзді у село Зоря / Скриншот з відео



Дезінфекція транспорту / Скриншот з відео

"Стрімкий зріст захворювання COVID-19 у Зорі стався після Великодня. Люди розповідають, все через те, що селяни масово пішли до церкви", – зазначив головний сержант взводу Нацгвардії Олексій.

Настоятель Свято-Михайлівського храму Отець Валерій звідки, припускають люди, міг поширитись вірус, звинувачення відкидає. Переконує, що під час богослужінь дотримувались усіх карантинних правил.

Богослужіння з самого початку проходили з усіма пересторогами, які потрібні були. Все оброблювалось, все милось. Було до десятка людей у храмі. Якщо щось і роздавалось, то на вулиці: але й там всі були у масках,

– зазначив отець Валерій.

Наразі медики проводять епідрозслідування через поширення коронавірусу. Кількість інфікованих у Зорі складає третину всіх хворих у районі. І ця цифра може бути неостаточною, адже ще 12 людей чекають на результати тестів.



Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу