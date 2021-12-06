Группа молодых людей после словесного конфликта с сотрудником полиции Ровненской области решила выследить, где он живет.

Читайте также Были трезвыми и охотились на лису: подробности гибели полицейского на Черниговщине

Злоумышленники напали на полицейского

Хулиганы после словесного конфликта проследили за мужчиной. На его дворе они сначала повредили ворота. Затем с кулаками набросились на самого стража порядка, а потом и на его жену.

Чтобы защитить свою семью, полицейскому пришлось применить травматическое оружие. В результате 3 человека получили ранения.



На Ровненщине хулиганы напали на полицейского / Фото Нацполиции

Правоохранители начали производство

В связи с инцидентом следователи начали уголовное производство по статье о хулиганстве. Далее оперативники внутренней безопасности Нацполиции провели комплекс следственных и розыскных действий.

Они собрали доказательства, на основании которых при руководстве прокуратуры объявили о подозрении 4 участникам нападения на правоохранителя.

Большинству фигурантов уже избрали меру пресечения

Сейчас суд уже избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста 3 фигурантам, еще одному – изберут позже.

За содеянное злоумышленникам грозит ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы сроком до 4 лет.



Трем злоумышленникам уже избрали меру пресечения / Фото Нацполиции

Обратите внимание! Возле села Новые Петровцы под Киевом вечером 4 декабря произошло ДТП с участием полицейского. В результате погибли два человека. Еще один пострадавший находится в больнице.