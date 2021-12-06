Група молодиків після словесного конфлікту зі співробітником поліції Рівненської області вирішила вистежити, де він живе.

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Зловмисники напали на поліцейського

Хулігани після словесного конфлікту простежили за чоловіком. На його подвір'ї вони спершу пошкодили ворота. А тоді з кулаками накинулися на самого правоохоронця, а потім і на його дружину.

Аби захистити свою родину, поліцейському довелося застосувати травматичну зброю. У результаті 3 людей отримали поранення.



На Рівненщині хулігани напали на поліцейського / Фото Нацполіції

Правоохоронці розпочали провадження

У зв'язку з інцидентом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Далі оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції провели комплекс слідчих та розшукових дій.

Вони зібрали докази, на підставі яких за керівництва прокуратури оголосили про підозру 4 учасникам нападу на правоохоронця.

Більшості фігурантів вже обрали запобіжний захід

Наразі суд уже обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту 3 фігурантам, ще одному – оберуть згодом.

За вчинені дії зловмисникам загрожує обмеження волі терміном до 5 років або позбавлення волі терміном до 4 років.



Трьом зловмисникам вже обрали запобіжний захід / Фото Нацполіції

Зверніть увагу! Біля села Нові Петрівці під Києвом ввечері 4 грудня трапилася ДТП за участю поліцейського. Унаслідок цього загинули двоє людей. Ще один постраждалий перебуває в лікарні.