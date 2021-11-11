Автомобилем пользовался помощник нардепа

Инцидент произошел около 2 часов ночи. Автомобиль Skoda Karoq был припаркован во дворе 46-летнего помощника нардепа.

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Автомобиль был во дворе депутата Дубенского горсовета Артура Быца, потому что он время от времени пользуется им по моим заданиям на округе. Очевидно, кто-то знал или видел, что авто там,
– сказал Аликсийчук.

Skoda была припаркована возле окна. Поэтому помощник нардепа быстро отреагировал и погасил пожар. Спасателей на место происшествия не вызвали.

Аликсийчук добавил: "Мы высказали свои подозрения правоохранителям. Я думаю, что этот поджог касается тех вопросов, над которыми мы работаем".

Нардеп подчеркнул, что ни он, ни его помощник, ни с кем не конфликтуют и не имеют врагов. Также он уточнил, что бутылку с зажигательной смесью на авто не бросали, а положили между капотом и лобовым стеклом.

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Машина не сильно пострадала

Артур Быць оперативно погасил огонь, поэтому автомобиль серьезных повреждений не получил. В полиции говорят, что неизвестный проник во двор и бросил под иномарку зажигательную смесь. Бутылку с остатками горюче-смазочных материалов уже изъяли с места происшествия.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества путем поджога. Сейчас проводят следственные и розыскные действия.

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