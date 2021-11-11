Автомобілем користувався помічник нардепа

Інцидент трапився близько 2 години ночі. Автомобіль Skoda Karoq був припаркований на подвір'ї 46-річного помічника нардепа.

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Автомобіль був на подвір'ї депутата Дубенської міськради Артура Биця, тому що він час від часу користується ним за моїми завданнями на окрузі. Вочевидь, хтось знав, чи бачив, що авто там,

– сказав Аліксійчук.

Skoda була припаркована біля вікна. Тому помічник нардепа швидко відреагував та погасив пожежу. Рятувальників на місце події не викликали.

Аліксійчук додав: "Ми висловили свої підозри правоохоронцям. Я думаю, що цей підпал стосується тих питань, над якими ми працюємо".

Нардеп наголосив, що ні він, ні його помічник, ні з ким не конфліктують та не мають ворогів. Також він уточнив, що пляшку з запальною сумішшю на авто не кидали, а поклали між капотом та лобовим склом.



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Артур Биць оперативно погасив вогонь, тому автомобіль серйозних ушкоджень не зазнав. У поліції кажуть, що невідома особа проникла на подвір'я та кинула під іномарку запальну суміш. Пляшку із залишками паливно-мастильних матеріалів вже вилучили з місця події.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Наразі проводять слідчі та розшукові дії.



Правоохоронці вилучили пляшку із залишками паливно-мастильних матеріалів