Ровненская область входит в перечень регионов, где не готовы ослаблять карантин. Поэтому местные власти готовится к усилению контроля за его соблюдением.

На заседании Ровненской областной комиссии ТЭБ и ЧС было принято решение об усилении государственного надзора и контроля за соблюдением карантина. Эту информацию озвучил председатель Ровненской ОГА, сообщается на сайте Облгосадминистрации.

Важно! По состоянию на утро 20 июня на Ровненщине зарегистрировано 2776 случаев инфицирования COVID-19. Из них 83 – за предыдущие сутки. От инфекции умерли 55 человек. Выздоровели – 1500.

Усилить контроль планируют:

в заведениях общественного питания,

во время транспортного сообщения,

во время религиозных мероприятий,

в местах торговли.

При этом в Ровно с целью уменьшения количества людей в маршрутках, принято решение с 22 июня запустить весь городской транспорт.



При каких условиях могут усилить карантин / Инфографика 24 канала