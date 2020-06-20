На Ровненщине усилили контроль над карантином: в городе запускают весь общественный транспорт
Ровненская область входит в перечень регионов, где не готовы ослаблять карантин. Поэтому местные власти готовится к усилению контроля за его соблюдением.
На заседании Ровненской областной комиссии ТЭБ и ЧС было принято решение об усилении государственного надзора и контроля за соблюдением карантина. Эту информацию озвучил председатель Ровненской ОГА, сообщается на сайте Облгосадминистрации.
Усилить контроль планируют:
- в заведениях общественного питания,
- во время транспортного сообщения,
- во время религиозных мероприятий,
- в местах торговли.
При этом в Ровно с целью уменьшения количества людей в маршрутках, принято решение с 22 июня запустить весь городской транспорт.
При каких условиях могут усилить карантин / Инфографика 24 канала