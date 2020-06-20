Рівненська область входить до переліку тих регіонів, де не готові послаблювати карантин. Відтак місцева влада готується до посилення контролю за його дотриманням.

На засіданні Рівненської обласної комісії ТЕБ та НС було прийнято рішення щодо посилення державного нагляду та контролю за дотриманням карантину. Цю інформацію озвучив голова Рівненської ОДА, повідомляється на сайті Облдержадміністрації.

Важливо! Станом на ранок 20 червня на Рівненщині зареєстровано 2776 випадків інфікування COVID-19. З них 83 – за попередню добу. Від інфекції померли 55 людей. Одужали – 1500.

Посилити контроль планують:

у закладах громадського харчування,

під час транспортного сполучення,

під час релігійних заходів,

у місцях торгівлі.

При цьому в Рівне з метою зменшення кількості людей у маршрутках, прийнято рішення з 22 червня запустити увесь міський транспорт.



За яких умов можуть посилити карантин / Інфографіка 24 каналу