О сиренах в областях известили местные ОВА, сообщает 24 канал. Воздушная тревога была объявлена около 08:45 4 марта.
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ВНИМАНИЕ!
ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА – ВСЕМ В УКРЫТИЕ.
Внимание! Воздушная тревога. Ровненская область. (08:45/04.03),
– говорится в сообщениях.
Сразу после сигнала тревоги местные должны отключить газ и свет. Тогда, сохраняя спокойствие, быстро уйти в ближайшее укрытие. Находиться в укрытии следует до следующего сигнала.
По состоянию на 09:10 отбой во всех областях.
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