Про сирени в областях сповістили місцеві ОВА, повідомляє 24 канал. Повітряну тривогу оголосили близько 08:45 4 березня.
Зверніть увагу Росія напала на Україну: хронологія основних подій
УВАГА!
ПОВІТРЯНА ТРИВОГА – УСІМ В УКРИТТЯ.
Увага! Повітряна тривога. Рівненська область. (08:45 / 04.03),
– мовиться в повідомленнях.
Одразу після сигналу тривоги місцеві повинні вимнкути газ та світло. Тоді, зберігаючи спокій, швидко піти в найближче укриття. Ховатися слід до наступного сигналу.
Станом на 09:10 – відбій у всіх областях.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!