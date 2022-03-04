Про сирени в областях сповістили місцеві ОВА, повідомляє 24 канал. Повітряну тривогу оголосили близько 08:45 4 березня.

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УВАГА!

ПОВІТРЯНА ТРИВОГА – УСІМ В УКРИТТЯ.

Увага! Повітряна тривога. Рівненська область. (08:45 / 04.03),

– мовиться в повідомленнях.

Одразу після сигналу тривоги місцеві повинні вимнкути газ та світло. Тоді, зберігаючи спокій, швидко піти в найближче укриття. Ховатися слід до наступного сигналу.

Станом на 09:10 – відбій у всіх областях.

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