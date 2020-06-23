В городе Березном 23 июня произошел драка между представителями Нацкорпуса и полицией. Именно в этот день в город на Ровненщине приехал нардеп от ОПЗЖ Илья Кива и параллельно от него в своей приемной находился депутат от "Слуги народа" Сергей Литвиненко. В схватке пострадал глава патрульной полиции области Сергей Мерчук. В общем полиция во время беспорядков задержала 15 человек.

В митинге на Центральной площади в райцентре приняли участие около 130 человек, сообщают в пресс-службе полиции Ровненской области. Именно тогда должно было состояться открытие офиса одной из общественных организаций с участием народного депутата Илья Кивы.

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Как возникли стычка

В это же время, когда в город приехал Кива, в своей общественной приемной находился другой депутат Верховной Рады – Сергей Литвиненко. Во время мероприятий сотрудники полиции обеспечивали охрану публичной безопасности и порядка.

Около 15 нардеп вышел из здания в сопровождении охраны и уехал. Участники акции начали догонять депутата. В это время сторонники нардепа стали на его защиту, в какой-то момент схватка разгорелась до масштабной драки. Очевидцы сообщали даже о выстрелах, их звуки зафиксировали в частности на видео.

Полиция прибыла "охранять общественный порядок" / Фото vse.rv.ua

Чего хотел Нацкорпус

Руководитель областной организации "Национального корпуса" Игорь Сухой в комментарии "Суспільному" подтвердил, что участие в акции принимали представители их организации. На место встречи пришли в частности ветераны боевых действий на Востоке. Впоследствии самого Сухого задержала полиция.

"Хотим, чтобы нардеп Литвиненко вышел к нам и объяснил тезисы, озвученные им на брифинге о легализации ЛНР/ДНР. Мы приехали в Березно именно поэтому, с приездом другого нардепа Киві это не связано", – сказал Игорь Сухой.

После представитель "Нацкорпуса" Дмитрий Зварыч объяснил, что спровоцировали конфликт якобы неместные "титушки".

Пострадал главный патрульный области

Между оппонентами возникло столкновение, во время которого кто-то бросил в толпу пиротехническое изделие. Его захотел откинуть подальше начальник управления патрульной полиции Ровненской области Сергей Мерчук.

Полицейский пытался отбить его ногой, а потом пиротехническое изделие взорвалось. В результате этого главный патрульный полицейский получил телесные повреждения. Он сразу же был направлен в больницу Ровно с контузией.

Как сообщает телеграмм-канал Teza, пока его жизни ничего не угрожает.

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Работники полиции задержали 15 наиболее агрессивных участников и изъяли пять транспортных средств. Их доставили в местное отделение полиции для установления данных и предоставления объяснений.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Также открыто уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений работнику правоохранительного органа по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины.

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