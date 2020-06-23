У місті Березному 23 червня сталася бійка між представниками Нацкорпусу та поліцією. Саме цього дня до містечка на Рівненщині приїхав нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива та паралельно від нього у своїй приймальні перебував депутат від "Слуги народу" Сергій Литвиненко. У сутичці постраждав очільник патрульної поліції області Сергій Мерчук. Загалом поліція під час заворушень затримала 15 осіб.

У мітингу на Центральній площі в райцентрі взяли участь близько 130 осіб, повідомляють у пресслужбі поліції Рівненщини. Саме тоді мало відбутися відкриття офісу однієї із громадських організацій за участю народного депутата Ілля Киви.

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Як виникли сутичка

У цей же час, коли в місто приїхав Кива, у своїй громадській приймальній перебував інший депутат Верховної Ради – Сергій Литвиненко. Під час заходів працівники поліції забезпечували охорону публічної безпеки та порядку.

Близько 15 нардеп вийшов із будівлі у супроводі охорони та поїхав. Учасники акції почали наздоганяти депутата. В цей час прихильники нардепа стали на його захист, у якийсь момент сутичка розгорілася до масштабної бійки. Очевидці повідомляли навіть про постріли, їхні звуки зафіксували зокрема на відео.



Поліція прибула "охороняти громадський спокій" / Фото vse.rv.ua

Чого хотів Нацкорпус

Керівник обласного осередку "Національного корпусу" Ігор Сухий у коментарі "Суспільному" підтвердив, що участь в акції брали представники їхньої організації. На місце зустрічі прийшли зокрема ветерани бойових дій на Сході. Згодом самого Сухого затримала поліція.

"Хочемо, аби нардеп Литвиненко вийшов до нас і пояснив тези, озвучені ним на брифінгу стосовно легалізації ЛНР/ДНР. Ми приїхали в Березне саме через це, з приїздом іншого нардепа Киви це не пов'язано", – сказав Ігор Сухий.

Опісля представник "Нацкорпусу" Дмитро Зварич пояснив, що спровокували конфлікт буцімто немісцеві "тітушки".

Постраждав головний патрульний області

Між опонентами виникла сутичка, під час якої хтось кинув у натовп піротехнічний виріб. Його захотів відкинути подалі начальник управління патрульної поліції Рівненщини Сергій Мерчук.

Поліцейський намагався відбити його ногою, а тоді піротехнічний виріб вибухнув. У результаті цього головний патрульний поліцейський отримав тілесні ушкодження. Він одразу ж був направлений до лікарні Рівного із контузією.

Як повідомляє телеграм-канал Teza, наразі його життю нічого не загрожує.

Дивіться відео, як патрульний впав після вибуху під час сутички

Працівники поліції затримали 15 найбільш агресивних учасників та вилучили п’ять транспортних засобів. Їх доставили до місцевого відділення поліції для встановлення даних та надання пояснень.

За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Також відкрито кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України.

Де розташоване Березне – дивіться карту