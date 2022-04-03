Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. В Ровненской области осужденный выполнял задания своих кураторов.

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Мужчина собирал разведывательные данные о дислокации военных подразделений

Мужчина собирал разведывательные данные о дислокации украинских военных подразделений. Также предатель готовил диверсии на одном из объектов критической инфраструктуры в регионе.

В руки СБУ агент попал в то самое время, когда пробовал выполнить новое задание ФСБ.

В Херсонской области СБУ задержала коллаборанта

Тем временем в Херсонской области Служба безопасности установила коллаборанта, который помогал врагам похищать украинских патриотов. Также предатель сам участвовал в пытках украинских активистов.

Обратите внимание! Также вражеских диверсантов задержали во Львовской и Донецкой областях.

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