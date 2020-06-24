В Ровно из-за сильных осадков подтоплены несколько улиц и жилых домов. В частности, автомобилям пришлось двигаться по полностью затопленной проезжей части. Сейчас спасатели ликвидировали последствия непогоды в городе.

Как сообщает "Общественное: Новости" со ссылкой на комментарий ГСЧС в городе подтопило по меньшей мере 5 улиц: Белую, Огиенко, Коновальца, Промышленную и Сковороды. Кроме этого, дождь подтопил и множество частных домов.

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Спасатели в течение суток пытались устранить последствия непогоды. В частности, откачивали воду и вытаскивали автомобили с сильно подтопленных улиц.

На кадрах, которые опубликовал житель Ровно Роман Мартин можно увидеть, как водителям приходилось проезжать по сильно подтопленной улице Пересопницкой, и собственноручно доставть свои автомобили.

В Ровно подтопило одну из улиц / Видео Роман Мартин

По словам представителя ГСЧС Дмитрия Мельника, наиболее сложная ситуация 23 июня была на улице Белой. Дождь не прекращался, и вода продолжала прибывать.



Затопленная улиця Белая / Фото ГУ ГСЧС в Ровненской области

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что на 1:40 ночи 24 июня спасатели полностью откачали воду с одного из самых сложных участков – улицы Белой.

Что прогнозируют синоптики

По прогнозам синоптиков, погода в Украине в среду, 24 июня, будет оставаться дождевой. Особенно на Западе ситуация еще больше будет усложняться: там прогнозируют сильные осадки.

В частности, в Ровно продолжать идти мощные ливни.



Прогноз погоды на 24 июня/Скриншот с сайта Укргидрометцентра