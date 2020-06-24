У Рівному через сильні дощі підтоплені вулиці й будинки: фото, відео негоди
У Рівному через сильні опади підтоплені кілька вулиць і житлових будинків. Зокрема, автомобілям довелося рухатися повністю затопленою проїжджою частиною. Наразі рятувальники ліквідували наслідки негоди в місті.
Як повідомляє "Суспільне Новини" з посиланням на коментар ДСНС, у місті підтопило щонайменше 5 вулиць: Білу, Огієнка, Коновальця, Промислову та Сковороди. Крім цього, дощ підтопив і чимало приватних будинків.
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Рятувальники протягом доби намагалися усунути наслідки негоди. Зокрема, відкачували воду і витягували автомобілі з сильно підтоплених вулиць.
На кадрах, які опублікував житель Рівного Роман Мартин можна побачити, як водіям доводилося проїжджати сильно підтопленою вулицею Пересопницькою, і власноруч витягувати свої авто.
У Рівному підтопило одну з вулиць / Відео Роман Мартин
За словами речника ДСНС Дмитра Мельника, найгірша ситуація 23 червня була на вулиці Білій. Адже дощ не припинявся, і вода продовжувала прибувати.
Затоплена вулиця Біла / Фото ГУ ДСНС у Рівненській області
У пресслужбі ДСНС повідомили, що станом на 01:40 ночі 24 червня рятувальники повністю відкачали воду по одній з найскладніших ділянок – вулиці Білій.
Що прогнозують синоптики
За прогнозами синоптиків, погода в Україні у середу, 24 червня, залишатиметься дощовою. Особливо на Заході ситуація ще більше ускладнюватиметься: там прогнозують сильні опади.
Зокрема, у Рівному продовжуватимуть йти потужні зливи.
Прогноз погоди на 24 червня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру