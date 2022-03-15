Такая информация была опубликована на странице МВД Украины в фейсбуке. Они также подчеркнули, что мальчик в полной безопасности.

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Во время страшных событий в Киевской области в своем авто из многострадального города одна семья вывезла чужого ребенка, поскольку его мама попросила спасти сына. Однако забрать малолетнего пассажира с собой за границу у них пока нет возможности, поэтому за помощью обратились к полицейским.

И вот вчера, 14 марта, во время проезда в Ровно, 11-летнего Богдана привезли в Ровненское районное управление полиции.

Там заботиться о нем сразу взялись ювенальные полицейские Ровненщины. Правоохранители установили, что тетя мальчика проживает в Днепре, однако забрать его сейчас у нее нет возможности. С мамой Богдана, которая была вынуждена остаться в Гостомеле, связи пока нет.

Долго искать семью для мальчика не пришлось. Правоохранители вместе со службой по делам детей и волонтерами быстро нашли ровненскую семью, которая с радостью согласилась заботиться о Богдане, сколько потребуется.

Хочется защитить и обнять каждого ребенка, в чьи жизни не просто ворвалась война, но и до боли там "похозяйничала". Верим, что совсем скоро Богдан вернется домой, в свою семью в свой мирный город,

– отметила глава отдела ювенальной превенции ГУНП в Ровненской области Ирина Черная.

Ровненские полицейские передают весть родным мальчика, которые остались в Гостомеле: Богдан Шевченко в безопасности. А вы берегите себя!

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