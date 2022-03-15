Таку інформацію опублікували на сторінці МВС України у фейсбук. Вони також підкреслили, що хлопчик у повній безпеці.

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Під час страшних подій на Київщині у своєму авто із багатостраждального міста одна родина вивезла чужу дитину, оскільки його мама попросила врятувати сина. Однак забрати малолітнього пасажира із собою за кордон вони наразі не мають змоги, тож по допомогу звернулися до поліцейських.

І ось вчора, 14 березня, під час проїзду до Рівного, 11-річного Богдана привезли до Рівненського районного управління поліції.

Там опікуватись ним одразу взялись ювенальні поліцейські Рівненщини. Правоохоронці встановили, що тітка хлопчика проживає у Дніпрі, однак забрати його зараз вона не має можливості. З мамою Богдана, яка змушена була залишитись у Гостомелі, зв'язку наразі немає.

Довго шукати родину для хлопчика не прийшлось. Правоохоронці разом із службою у справах дітей та волонтерами швидко знайшли рівненську сім'ю, яка з радістю погодились піклуватись про Богданка скільки буде потрібно.

Хочеться захистити та обійняти кожну дитину, у чиї життя не просто увірвалася війна, а й до болю там "похазяйнувала". Віримо, що зовсім скоро Богдан повернеться додому, до своєї сім'ї у своє мирне місто,

– зазначила очільниця відділу ювенальної превенції ГУНП в Рівненській області Ірина Чорна.

Рівненські поліцейські передають звістку рідним хлопчика, які залишись у Гостомелі: Богдан Шевченко у безпеці. А ви бережіть себе!

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