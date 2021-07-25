Ее жертвами стал не один водитель такси. Сейчас к правоохранителям обратились уже 10 пострадавших, но на самом деле их может быть значительно больше.

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Как действовала мошенница

Женщина заказывала такси и просила отвезти ее домой или по делам. Счет за поездку составлял обычно несколько сотен гривен. Однако госпожа никогда не платила, а только обещала, что принесет деньги из квартиры. После этого она убегала и выключала телефон.

Но были случаи, когда мошенница воровала деньги водителей и даже ограбила АЗС, куда просила завезти якобы за продуктами и алкоголем. Поражает, но иногда женщина даже просила одолжить ей деньги.

Раскрыть преступную схему удалось благодаря усилиям одного из водителей такси, который обратился в полицию. Не получив по окончанию поездки плату за проезд, обманутый таксист вернулся на заправку, куда подвозил женщину. Там он получил фото с камер наблюдения.



Мошенница из Ровно / Скриншот из видео с камер наблюдения

Правоохранители нашли женщину

Полицейские уже разыскали женщину и вручили ей повестку на допрос. Они просят обратиться всех, кого обманула гражданка.

Соседи узнали женщину и рассказали, что она замужем и имеет 2 детей. Один из местных жителей пожаловался, что в квартире семьи неспокойно: супруги постоянно ссорятся.