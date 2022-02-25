Об этом сообщил глава Ровненской военной администрации Виталий Коваль. Он призвал горожан спуститься в укрытие.

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Сейчас жители ожидают дальнейших указаний от руководства города. Перед этим еще в 6 утра 25 февраля войска России обстреляли в Ровно аэропорт.

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"Воздушная тревога! Земляки, найдите безопасное место, потенциальное укрытие. Ждите дальнейшей информации", – написал ровненский чиновник в своем фейсбуке. Коваль объяснил, что информация касается как города Ровно, так и всей области.