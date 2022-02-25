Про це повідомив очільник Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль. Він закликав містян піти в укриття.

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Наразі рівничанини чекають подальших вказівок від керівництва міста. Перед цим, ще о 6 ранку 25 лютого, війська Росії обстріляли у Рівному аеропорт.

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"Повітряна тривога! Земляки, знайдіть безпечне місце, потенційне укриття. Чекайте подальших інформувань", – написав рівненський чиновник у своєму фейсбуці. Коваль пояснив, що інформація стосується, як міста Рівного, так і всієї області.