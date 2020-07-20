Городские власти Ровно приняли решение ослабить карантинные ограничения. В частности, начали работу детские сады. Однако ясельные группы пока не будут работать.

Заработали только 80 из 380 групп

С 20 июля заработали 38 детсадов. Из 380 групп в детсадах открылись лишь 80. Об этом информирует "Радио Трек".

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Функционировать садики будут с определенными ограничениями. Например, в группе может находиться одновременно не более 15 детей. Также тем родителям, которые хотят, чтобы их малыш посещал садик, придется принести справки о том, что ни один член семьи не болел коронавирусом.

Работников детсадов проверяли на коронавирус

Что касается работников дошкольных учреждений образования, то их тоже тестировали на COVID-19. Среди тысячи человек у 9 подтвердилась болезнь, у еще 49 обнаружили антитела, которые свидетельствуют, что коронавирусом они уже переболели. Их дополнительно проверят еще методом ПЦР.

Какова ситуация с коронавирусом в Ровненской области

По состоянию на 20 июля в Ровненской области обнаружили 5 144 случая коронавируса, из них 89 – летальные. Выздоровели – 3 722 человека.

В целом в Украине COVID-19 заразились 59 493 человека, 1 498 умерли. 31 439 – выздоровели.