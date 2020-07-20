Міська влада Рівного ухвалила рішення послабити карантинні обмеження. Зокрема, розпочали роботу дитячі садки. Проте ясельні групи поки не працюватимуть.

Запрацювали лише 80 з 380 груп

З 20 липня запрацювали 38 дитсадків. З 380 груп у дитсадках відкрились лише 80. Про це інформує "Радіо Трек".

Читайте також У Рівному 8 епідеміологів захворіли на коронавірус

Функціонуватимуть садочки з певними обмеженнями. Наприклад, у групі може перебувати водночас не більше ніж 15 дітей. Також тим батькам, які хочуть, щоб їхній малюк відвідував садок, доведеться принести довідки про те, що жоден член сім'ї не хворів на коронавірус.

Працівників дитсадків перевіряли на коронавірус

Щодо працівників дошкільних закладів освіти, то їх теж тестували на COVID-19. Серед тисячі осіб у 9 підтвердилась недуга, у ще 49 виявили антитіла, які свідчать, що коронавірусом вони уже перехворіли. Їх додатково перевірять ще методом ПЛР.

Яка ситуація з коронавірусом у Рівненській області

Станом на 20 липня у Рівненській області виявили 5 144 випадки коронавірусу, з них 89 – летальні. Одужали – 3 722 особи.



Загалом в Україні COVID-19 інфікувались 59 493 людини, 1 498 померли. 31 439 – одужали.