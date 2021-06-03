Драка в Ровненском облсовете

Во время обсуждения финансирования зарплат медиков депутаты начали скандалить. Некоторые из чиновников подошли к трибуне, где и началась толкотня.

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На видео слышно, как один из депутатов угрожает сорвать сессию, если ему не дадут слово. Однако в сессионном зале царил такой беспорядок, что его слова, вероятно, так никто бы и не услышал.

После того, как возникла драка, в заседании объявили перерыв.

Причиной недоразумения стало провальное голосование за решение о финансировании новосозданного департамента здравоохранения и гражданской защиты.

Заметим, его создали путем реформирования управления здравоохранения и гражданской защиты населения. Поскольку медицинская отрасль области осталась без денег, медики могут остаться без зарплаты.

Смотрите видео драки депутатов в Ровненском облсовете:

Видео потасовки чиновников в Ровно: