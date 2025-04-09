Этот маршрут является прообразом "инклюзивного города" в городе, полностью адаптированного под нужды тяжелораненых, протезированных защитников и маломобильных групп населения, передает 24 Канал.

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Что известно об инклюзивном маршруте в Ровно

Инклюзивный маршрут соединит все важнейшие локации – ЦНАП со всеми его необходимыми админуслугами, ОВА, бизнес-коворкинг для ветеранов, где защитники могут развивать собственное дело, а также центральную улицу Симона Петлюры, которая является центром досуга в Ровно.

Все эти изменения будут внедрены в рамках Inclusivity route – проекта преобразования крупнейших городов Украины в инклюзивные и человекоцентрические пространства для жизни.

Как выглядит проект инклюзивного маршрута в Ровно / Фото предоставлены 24 Каналу

Только по официальным данным Национальной службы здоровья Украины, на сегодня в Украине почти 100 тысяч протезированных военных.

Инициатором проекта стал председатель благотворительного фонда "Корабль помощи" Никита Плясов.

Эта инициатива – настоящий прорыв! Потому что впервые в Украине частный фонд инвестирует в городскую инфраструктуру для создания сверхсовременного инклюзивного пространства на уровне требований стран ЕС. Rivne Rivne – это первый этап проекта Inclusivity Route. И в случае его успеха, запланировано масштабирование на всю Украину – мир увидят "Ровную Одессу", "Ровный Днепр", "Ровный Харьков" и другие большие и маленькие города,

– рассказывает Никита Плясов.

18 марта БФ "Корабль помощи" подписал меморандум с ровенской городской властью, для привлечения 8 миллионов гривен на проект. А завершение работ и открытие маршрута запланировано на конец мая.

БФ "Корабль помощи" и ровенская власть подписали меморандум о строительстве маршрута / Фото предоставлены 24 Каналу

Что предусмотрено в этом инклюзивном маршруте

Что конкретно будет сделано на маршруте в Ровно:

расширение пешеходных зон,

понижение бордюров,

установка тактильной плитки,

обустройство повышенных пешеходных переходов,

замену дорожного покрытия в соответствии с современными стандартами доступности,

установление парковочных столбиков и канализационных люков.

Важным фактом является то, что вдоль всего маршрута будут высажены новые деревья, даже в тех местах, где их до этого не было.

Как проходит строительство инклюзивного маршрута в Ровно / Фото предоставлены 24 Каналу

Маршрут будет выполнен в 2 этапа. Первые 4 километра за счет фонда будут завершены в течение 2 месяцев и запущены в мае. Следующие 4 километра – чуть позже, запланировано до конца лета – начала осени.

"Интересный факт: при разработке инклюзивного маршрута урбанисты вдохновлялись подобными проектами инклюзивного пространства в Дании, Швейцарии и Нидерландах", – рассказывает Никита Плясов.

Одним из интересных элементов станет информационный сенсорный терминал – современное цифровое устройство, который будет установлен с целью повышения доступности информации для людей с инвалидностью.

Этот терминал станет частью цифровой трансформации городского пространства.