Этот маршрут является прообразом "инклюзивного города" в городе, полностью адаптированного под нужды тяжелораненых, протезированных защитников и маломобильных групп населения, передает 24 Канал.
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Что известно об инклюзивном маршруте в Ровно
Инклюзивный маршрут соединит все важнейшие локации – ЦНАП со всеми его необходимыми админуслугами, ОВА, бизнес-коворкинг для ветеранов, где защитники могут развивать собственное дело, а также центральную улицу Симона Петлюры, которая является центром досуга в Ровно.
Все эти изменения будут внедрены в рамках Inclusivity route – проекта преобразования крупнейших городов Украины в инклюзивные и человекоцентрические пространства для жизни.
Как выглядит проект инклюзивного маршрута в Ровно / Фото предоставлены 24 Каналу
Только по официальным данным Национальной службы здоровья Украины, на сегодня в Украине почти 100 тысяч протезированных военных.
Инициатором проекта стал председатель благотворительного фонда "Корабль помощи" Никита Плясов.
Эта инициатива – настоящий прорыв! Потому что впервые в Украине частный фонд инвестирует в городскую инфраструктуру для создания сверхсовременного инклюзивного пространства на уровне требований стран ЕС. Rivne Rivne – это первый этап проекта Inclusivity Route. И в случае его успеха, запланировано масштабирование на всю Украину – мир увидят "Ровную Одессу", "Ровный Днепр", "Ровный Харьков" и другие большие и маленькие города,
– рассказывает Никита Плясов.
18 марта БФ "Корабль помощи" подписал меморандум с ровенской городской властью, для привлечения 8 миллионов гривен на проект. А завершение работ и открытие маршрута запланировано на конец мая.
БФ "Корабль помощи" и ровенская власть подписали меморандум о строительстве маршрута / Фото предоставлены 24 Каналу
Что предусмотрено в этом инклюзивном маршруте
Что конкретно будет сделано на маршруте в Ровно:
- расширение пешеходных зон,
- понижение бордюров,
- установка тактильной плитки,
- обустройство повышенных пешеходных переходов,
- замену дорожного покрытия в соответствии с современными стандартами доступности,
- установление парковочных столбиков и канализационных люков.
Важным фактом является то, что вдоль всего маршрута будут высажены новые деревья, даже в тех местах, где их до этого не было.
Как проходит строительство инклюзивного маршрута в Ровно / Фото предоставлены 24 Каналу
Маршрут будет выполнен в 2 этапа. Первые 4 километра за счет фонда будут завершены в течение 2 месяцев и запущены в мае. Следующие 4 километра – чуть позже, запланировано до конца лета – начала осени.
"Интересный факт: при разработке инклюзивного маршрута урбанисты вдохновлялись подобными проектами инклюзивного пространства в Дании, Швейцарии и Нидерландах", – рассказывает Никита Плясов.
Одним из интересных элементов станет информационный сенсорный терминал – современное цифровое устройство, который будет установлен с целью повышения доступности информации для людей с инвалидностью.
Этот терминал станет частью цифровой трансформации городского пространства.