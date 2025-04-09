Цей маршрут є прообразом "інклюзивного міста" в місті, повністю адаптованого під потреби важкопоранених, протезованих захисників та маломобільних груп населення, передає 24 Канал.

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Що відомо про інклюзивний маршрут у Рівному

Інклюзивний маршрут з'єднає усі найважливіші локації – ЦНАП з усіма його необхідними адмінпослугами, ОВА, бізнес-коворкінг для ветеранів, де захисники можуть розвивати власну справу, а також центральну вулицю Симона Петлюри, яка є центром дозвілля у Рівному.

Усі ці зміни будуть впроваджені в межах Inclusivity route – проєкту перетворення найбільших міст України в інклюзивні та людиноцентричні простори для життя.

Який вигляд має проєкт інклюзивного маршруту у Рівному / Фото надані 24 Каналу

Лише за офіційними даними Національної служби здоров'я України, на сьогодні в Україні майже 100 тисяч протезованих військових.

Ініціатором проєкту став голова благодійного фонду "Корабель допомоги" Микита Плясов.

Ця ініціатива – справжній прорив! Бо вперше в Україні приватний фонд інвестує у міську інфраструктуру для створення надсучасного інклюзивного простору на рівні вимог країн ЄС. Rivne Rivne – це перший етап проєкту Inclusivity Route. І у випадку його успіху, заплановане масштабування на всю Україну – світ побачать "Рівну Одесу", "Рівний Дніпро", "Рівний Харків" та інші великі та маленькі міста,

– розповідає Микита Плясов.

18 березня БФ "Корабель допомоги" підписав меморандум із рівненською міською владою, для залучення 8 мільйонів гривень на проєкт. А завершення робіт та відкриття маршруту заплановане на кінець травня.

БФ "Корабель допомоги" та рівненська влада підписали меморандум про будівництво маршруту / Фото надані 24 Каналу

Що передбачено у цьому інклюзивному маршруті

Що конкретно буде зроблено на маршруті у Рівному:

розширення пішохідних зон,

пониження бордюрів,

встановлення тактильної плитки,

облаштування підвищених пішохідних переходів,

заміну дорожнього покриття відповідно до сучасних стандартів доступності,

встановлення паркувальних стовпчиків та каналізаційних люків.

Важливим фактом є те, що вздовж всього маршруту будуть висаджені нові дерева, навіть в тих місцях, де їх до цього не було.

Як проходить будівництво інклюзивного маршруту в Рівному / Фото надані 24 Каналу

Маршрут буде виконано у 2 етапи. Перші 4 кілометри коштом фонду будуть завершені протягом 2 місяців і запущені у травні. Наступні 4 кілометри – трохи згодом, заплановано до кінця літа – початку осені.

"Цікавий факт: під час розроблення інклюзивного маршруту урбаністи надихалися подібними проєктами інклюзивного простору у Данії, Швейцарії та Нідерландах", – розповідає Микита Плясов.

Одним із цікавих елементів стане інформаційний сенсорний термінал – сучасний цифровий пристрій, який буде встановлений з метою підвищення доступності інформації для людей з інвалідністю.

Цей термінал стане частиною цифрової трансформації міського простору.