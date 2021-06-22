Правоохранители сообщили, что водитель маршрутки умер 21 июня в больнице. Он так и не пришел в сознание.

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Водитель маршрутки умер: что грозит подозреваемому

Несмотря на принятые реанимационные меры жизнь 56-летнему ровненчанину спасти не удалось,

– говорится в сообщении.

Сразу после инцидента полицейские открыли уголовное производство по факту нанесения тяжкого повреждения по неосторожности. Максимальная санкция статьи, которая грозила подозреваемому – ограничение свободы сроком до 2 лет.

Теперь, учитывая смерть потерпевшего, следователи начали производство по статье об убийстве по неосторожности. Мужчине, который избил водителя, грозит заключение от 3 до 5 лет.

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