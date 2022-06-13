В 2014 году первое противостояние между украинцами и пророссийскими боевиками в Мариуполе началось почти сразу после побега экспрезидента Виктора Януковича еще в феврале. Впоследствии боевики активизировались после того, как Россия оккупировала Крымский полуостров.

Десятки тысяч убитых, фильтрационные лагеря и эпидемическая катастрофа: интервью с мэром Мариуполя

Россиянам Мариуполь был необходим со стратегической точки зрения – выход к Азовскому морю открывал бы прямое морское сообщение с Крымом, а перспектива захвата юга Донецкой, Запорожской и Херсонской областей открывала бы путь в Крым по суше.

Как все начиналось

В середине апреля пророссийские террористы захватили городской совет Мариуполя, а 9 мая – здание Управления внутренних дел. Город перешел под контроль сепаратистов, терроризировавших местных жителей.

14 апреля 2014 года украинские власти объявили о начале АТО, чтобы вернуть под свой контроль захваченные боевиками города востока Украины. 9 мая колонна 72-й бригады разрушила баррикады, которые сепаратисты поставили в городе и вошла в Мариуполь.

Легендарный прорыв блокады в Мариуполе: аккуратно, в видео присутствует ненормативная лексика

Но кафиры оказали вооруженное сопротивление, напав на управление МВД и другие объекты силовых ведомств. К сожалению, в ходе боев в центре города погибли люди. Поэтому во избежание обострения конфликта и чтобы не допустить большого количества жертв среди местного населения 10 мая штаб АТО принял решение о временном выводе бойцов Национальной гвардии из города и Мариуполь на месяц оказался под контролем российских оккупационных сил .

Тогда местные жители впервые узнали, что такое русский мир: начались грабежи, изнасилование, похищение людей и пытки. Тем временем Украина тщательно готовила спецоперацию по освобождению города.

Экскомандир полка "Азов", участник освобождения Мариуполя, глава центрального штаба партии "Национальный Корпус" Максим Жорин когда-то рассказал нам , что планов по освобождению Мариуполя было несколько. Были разные взгляды и на то, как его можно вернуть, но окончательным решением было увольнять город 13 июня 2014 года.



Объявления о спецоперации в Мариуполе

На рассвете началась новая активная фаза штурма Мариуполя. Штаб-квартиру боевиков зачищали 2 штурмовые группы бойцов "Азова", которые двигались параллельно по разным улицам, по разным направлениям, в которых были свои задачи. Захватившие центр Мариуполя сепаратисты укрепились в нескольких зданиях, создав между ними систему укреплений, через которую пришлось пробиваться украинским бойцам.

Увольнение Мариуполя показало, на что способны украинские бойцы

Увольнение Мариуполя в 2014 году – ключевой этап в российско-украинской войне. Украине удалось вернуть под свой контроль огромный полумиллионный город на Востоке. А самое главное – украинские воины тогда доказали, что могут возвращать территории и бороться с врагом.

Кто боролся за город:

150 бойцов спецбатальона "Азов";

2 роты спецбатальона "Днепр";

2 роты Национальной гвардии;

спецвойское МВД;

помогали местные активисты и члены "Правого сектора".

Спецоперация была спланирована на столько хорошо, что ни один украинский военный не погиб. В результате боя с украинской стороны был один тяжелораненый, один средней тяжести и несколько человек с осколочными ранениями, которые квалифицировались как легкие. Все, кроме одного тяжелораненого, участвовали в бою до конца, несмотря на травмы.

План-схема операции по освобождению Мариуполя / книга Николая Кравченко "Освобождение Мариуполя", издательство "Ориентир", 2018 год

Тогда украинские защитники уничтожили 6 террористов, два десятка пленили, среди них и так называемого министра обороны псевдореспублики Игоря Хакимзянова.

После освобождения Мариуполь развивался и считался самым красивым городом Донбасса, хотя периодически страдал от обстрелов и терактов русских боевиков. Мариупольцы считали себя украинцами и каждый год 13 июня с благодарностью к защитникам города праздновали свое увольнение. В частности, так жители города праздновали свое увольнение год назад, в 2021 году.

Мариуполь 13 июня 2021: фото Евгения Сосновского

А вот скромное фото с первой годовщины освобождения Мариуполя в 2015 году:



Мариуполь 13 июня 2015 года / Фото Петра Андрющенко

Мы снова уволим Мариуполь

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко подчеркнул , что мы снова освободим Мариуполь от оккупантов. И в этот раз это будет окончательная точка.

8 лет назад было впервые освобождено от русских захватчиков. Уволены наши ВСУ при поддержке горожан. Фактически стало для мариупольцев Днем рождения Азового полка. Днем рождения и особой любви. Мы снова освободим наш город от русских кафиров. Снова и окончательно,

– написал он.

Андрющенко также признался, что день освобождения Мариуполя дарит ему не только надежду, но и уверенность в том, что Мариуполь снова победит.

Тема Тела погибших собирают вместе с бетоном, - мэр Мариуполя о критической ситуации в городе

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал , что "сегодня День освобождения Мариуполя от российских войск звучит и болит по новому".

13 июня 2014 года полк "Азов" и другие спецназовцы освободили от пророссийских боевиков Мариуполь. Сегодня город снова под оккупацией наших врагов. Символом трагических событий стал не только завод Азовсталь, но и разрушенный Мариупольский театр, разворованный Художественный музей имени Куинджи.

– написал Ткаченко.

Он верит, что вскоре мы снова перекрасим стелу на въезде в город в сине-желтый, а враг заплатит за каждый уничтоженный сантиметр города, за каждого убитого мирного жителя и каждого воина-героя, который до последнего оборонял Мариуполь. И у нас будет еще одна дата увольнения нашего города-героя.

Как выглядит Мариуполь после его "освобождения" Россией: смотрите видео