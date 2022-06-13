У 2014 році перше протистояння між українцями та проросійськими бойовиками в Маріуполі почалось майже одразу після втечі експрезидента Віктора Януковича, ще у лютому. Згодом бойовики активізувалися після того, як Росія окупувала Кримський півострів.

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Росіянам Маріуполь був необхідний зі стратегічної точки зору – вихід до Азовського моря відкривав би пряме морське сполучення з Кримом, а перспектива захоплення півдня Донецької, Запорізької та Херсонської областей відкривала б шлях до Криму суходолом.

Як все починалося

Усередині квітня проросійські терористи захопили міську раду Маріуполя, а 9 травня – будівлю Управління внутрішніх справ. Місто перейшло під контроль сепаратистів, які тероризували місцевих мешканців – почалися сутички, грабежі та зґвалтування.

14 квітня 2014 року українська влада оголосила про початок АТО, щоб повернути під свій контроль захоплених бойовиками міст сходу України.

9 травня колона 72-ї бригади зруйнувала барикади, які сепаратисти поставили у місті та зайшла до Маріуполя.

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Але окупанти вчинили збройний опір, напавши на управління МВС та інші об'єкти силових відомств. На жаль, в ході боїв у центрі міста загинули люди. Тож для уникнення загострення конфлікту та щоб не допустити великої кількості жертв серед місцевого населення 10 травня штаб АТО ухвалив рішення про тимчасове виведення бійців Національної гвардії з міста й Маріуполь на місяць опинився під контролем російських окупаційних сил. Тоді місцеві жителі вперше дізналися, що таке "російський мир": почались грабунки, зґвалтування, викрадення людей та тортури. Тим часом Україна ретельно готувала спецоперацію по звільненню міста.

Екскомандир полку "Азов", учасник визволення Маріуполя, очільник центрального штабу партії "Національний Корпус" Максим Жорін колись розповів нам, що планів щодо звільнення Маріуполя було кілька. Були різні погляди й на те, як його можна повернути, але остаточним рішенням було звільняти місто 13 червня 2014 року.



Оголошення про спецоперацію у Маріуполі

На світанку того дня розпочалася нова активна фаза штурму Маріуполя. Штаб-квартиру бойовиків зачищали 2 штурмові групи бійців "Азову", які рухалися паралельно по різних вулицях, за різними напрямками, в яких були свої завдання. Сепаратисти, які захопили центр Маріуполя, зміцнилися у кількох будівлях, створивши між ними систему укріплень, через яку довелося пробиватися українським бійцям.

Звільнення Маріуполя показало, на що здатні українські бійці

Звільнення Маріуполя у 2014 році – ключовий етап в російсько-українській війні. Україні вдалося повернули під свій контроль величезне півмільйонне місто на Сході. А найголовніше – українські воїни тогді довели, що можуть повертати території та боротися з ворогом.

Хто боровся за місто

150 бійців спецбатальйону "Азов";

2 роти спецбатальйону "Дніпро";

2 роти Національної гвардії;

спецвійська МВС;

допомагали місцеві активісти та члени "Правого сектора".

Спецоперація була спланована на стільки добре, що жоден український військовий не загинув. В результаті бою з української сторони був один важкопоранений, один середньої тяжкості та кілька людей з осколковими пораненнями, які кваліфікувалися як легкі. Всі, крім одного важкопораненого, брали участь в бою до кінця попри травми.

Тоді українські захисники знищили 6 терористів, два десятки взяли в полон, серед них і так званого міністра оборони псевдореспубліки Ігоря Хакімзянова.

Після звільнення Маріуполь розвивався, хоч періодично страждав від обстрілів та терактів російських бойовиків й вважався найкрасивішим містом Донбасу. Маріупольці вважали себе українцями й кожного року 13 червня святкували своє звільнення. Зокрема так жителі міста святкували своє звільнення рік тому, у 2021 році.

Маріуполь 13 червня 2021 року: фото Євгенія Сосновського

А ось скромне фото з першої річниці звільнення Маріуполя у 2015 році:



Маріуполь 13 червня 2015 року / Фото Петра Андрющенка

Ми знову звільнимо Маріуполь

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко наголосив, що ми знову звільнимо Маріуполь від окупантів. І цього разу це буде остаточна крапка.

8 років тому було вперше звільнено від російських загарбників. Звільнено нашими ЗСУ за підтримки містян. Фактично стало для маріупольців Днем народження полку Азову. Днем народження та особливої любові. Ми знов звільнимо наше місто від російських окупантів. Знов і остаточно,

– написав він.

Андрющенко також зізнався, що день звільнення Маріуполя дарує йому не лише надію, а й впевненість у тому, що Маріуполь знову переможе.

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Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав, що "сьогодні День звільнення Маріуполя від російських військ звучить і болить по новому".

13 червня 2014 року полк "Азов" та інші спецпризначенці звільнили від проросійських бойовиків Маріуполь. Сьогодні місто знову під окупацією наших ворогів. Символом трагічних подій став не лише завод Азовсталь, а й зруйнований Маріупольский театр, розкрадений Художній музей імені Куінджі… Ми все повернемо, все відбудуємо, віддамо шану і вічну пам‘ять жертвам,

– написав Ткаченко.

Він вірить, що невдовзі ми знов перефарбуємо стелу на в'їзді до міста у синьо-жовтий, а ворог заплатить за кожен знищений сантиметр міста, за кожного вбитого мирного мешканця та за кожного воїна-героя, що до останнього обороняв Маріуполь. І в нас буде ще одна дата звільнення нашого міста-героя.