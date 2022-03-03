В частности, в Ровно во время войны поженились двое служащих Нацгвардии. Церемония прошла без белого платья и привычных торжеств.
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На Ровненщине 2 марта без белого платья, друзей, родителей, но с нежным букетом невесты, поженились двое нацгвардейцев. В забаррикадированном городском совете двое украинских воинов присягнули на верность друг другу,
– сообщили в Нацгвардии.
Там подбадривают, что пока украинцы полны любви друг к другу и своей стране, пока в них теплится ненависть к войне – до тех пор будем драться.
"Присягнули, обнялись, и пошли дальше защищать Украину", – добавили военные.
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