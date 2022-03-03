Зокрема, у Рівному під час війни одружилися двоє службовців Нацгвардії. Церемонія минула без білої сукні та звичних урочистостей.

До теми Під звуки сирени: у Кропивницькому народилося 10 немовлят

На Рівненщині 2 березня без білої сукні, друзів, батьків, але з ніжним букетом нареченої, одружились двоє нацгвардійців. У забарикадованій міській раді двоє українських воїнів присягнули на вірність один одному,

– повідомили в Нацгвардії.

Там підбадьорюють, що допоки українці сповнені любові один до одного та своєї країни, допоки в них жевріє ненависть до війни – доти будемо битись.

"Присягнули, обійнялись, та пішли далі боронити Україну", – додали військові.



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!