Больше всего от утренних осадков пострадал центр города. Ливни затопили дороги и улицы.
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Масштабы стихии
Ливни были настолько мощными, что легковые автомобили буквально плавали в воде. Городской транспорт временно был парализован. О масштабах непогоды свидетельствуют видео местных жителей.
Ливни затопили Ровно: видео
Но потом городской транспорт частично начал курсировать в обход подтопленного центра.
Основные праздничные мероприятия прошли
Мэр Ровно Александр Третьяк на своей странице в фейсбуке сообщил, что в городе отменят Праздник хлеба и не откроют "Аллею мастеров". Также стартовала работа летной сцены.
Однако непогода не помешала праздничному шествию с 30-и метровым флагом и чествованию павших на Востоке Украины бойцов.
Праздничное шествие по случаю Дня Независимости в Ровно / Фото Александра Третьяка
Текст публикации Александра Третьяка
Изменения в праздновании тридцатой годовщины Независимости Украины в Киеве.
Уже состоялось торжественное возложение цветов к памятнику Погибшим за Украину.
Несмотря на дождь, шествие по центру города в 11:00 состоится. Потому берите зонты и присоединяйтесь к праздничному шествию с 30-ти метровым флагом.
К сожалению, летняя сцена не будет работать, Праздник хлеба не состоится, а также не началась выставка "Аллея мастеров".
Буду оперативно информировать вас об изменениях в программе и жду встречи возле Свято-Покровского собора для участия в праздничном шествии!