Найбільше від вранішніх опадів постраждав центр міста. Зливи затопили дороги та вулиці.
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Масштаби стихії
Зливи були настільки потужними, що легкові автомобілі буквально плавали у воді. Міський транспорт тимчасово був паралізованим. Про масштаби негоди свідчать відео місцевих жителів.
Зливи затопили Рівне: відео
Та згодом міський транспорт частково почав курсувати в обхід підтопленому центру.
Основні святкові заходи відбулися
Мер Рівного Олександр Третяк на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що у місті скасують Свято хліба та не відкриють "Алею майстрів". Також не стартувала робота літної сцени.
Однак негода не завадила святковій ході з 30-и метровим прапором та вшануванню полеглих на Сході України бійців.
Святкова хода з нагоди Дня Незалежності в рівному / Фото Олександра Третяка
Текст публікації Олександра Третяка
Зміни у відзначенні 30-ої річниці Незалежності України у Рівному.
Вже відбулося урочисте покладання квітів до пам'ятника Загиблим за Україну.
Попри дощ, хода центром міста об 11 годині відбудеться. То ж беріть парасолі та долучайтесь до святкової ходи з 30-ти метровим прапором.
На жаль, літня сцена не працюватиме, Свято хліба не відбудеться, а також не розпочалася виставка "Алея майстрів".
Буду оперативно інформувати вас про зміни в програмі та чекаю на зустріч біля Свято-Покровського собору для участі у святковій ході!