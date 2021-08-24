Найбільше від вранішніх опадів постраждав центр міста. Зливи затопили дороги та вулиці.

Варте уваги Як проходить День Незалежності у різних містах України

Масштаби стихії

Зливи були настільки потужними, що легкові автомобілі буквально плавали у воді. Міський транспорт тимчасово був паралізованим. Про масштаби негоди свідчать відео місцевих жителів.

Зливи затопили Рівне: відео

Та згодом міський транспорт частково почав курсувати в обхід підтопленому центру.

Основні святкові заходи відбулися

Мер Рівного Олександр Третяк на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що у місті скасують Свято хліба та не відкриють "Алею майстрів". Також не стартувала робота літної сцени.

Однак негода не завадила святковій ході з 30-и метровим прапором та вшануванню полеглих на Сході України бійців.



Святкова хода з нагоди Дня Незалежності в рівному / Фото Олександра Третяка

Текст публікації Олександра Третяка

Зміни у відзначенні 30-ої річниці Незалежності України у Рівному.

Вже відбулося урочисте покладання квітів до пам'ятника Загиблим за Україну.

Попри дощ, хода центром міста об 11 годині відбудеться. То ж беріть парасолі та долучайтесь до святкової ходи з 30-ти метровим прапором.

На жаль, літня сцена не працюватиме, Свято хліба не відбудеться, а також не розпочалася виставка "Алея майстрів".

Буду оперативно інформувати вас про зміни в програмі та чекаю на зустріч біля Свято-Покровського собору для участі у святковій ході!