Враг занял Ровнополье и открыл оперативное пространство движения на Гуляйполе с севера, – DeepState
- Российская армия заняла Ровнополье в Запорожской области, открыв оперативное пространство для движения на Гуляйполе с севера.
- Аналитики DeepState отметили, что противник наращивает пехотную способность и может сосредоточиться на активных обстрелах Гуляйполя, чтобы усложнить логистику и ослабить оборону.
Российская армия оккупировала ряд населенных пунктов в Запорожской области. Врагу удалось захватить Ровнополье, ситуация в Сладком еще уточняется.
Что говорят в DeepState о продвижении врага в Запорожской области?
В DeepState отметили, что на Гуляйпольском направлении сейчас противник наращивает пехотную способность, чтобы осуществлять дальнейшее давление на позиции Сил Обороны. Оккупанты хотят воспользоваться возможностью пробелов и проблем в обороне наших защитников.
После занятия Ровнополья, открывается оперативное пространство движения на Гуляйполе с севера, однако противник может сосредоточиться на более широких задачах, ведь ресурсов для Гуляйполя пока у россиян нет. Поэтому сейчас может продолжаться движение в направлении Варваровки и осуществляться сосредоточение пилотов, чтобы усложнять логистику в город,
– объяснили аналитики.
Также, как пишет проект, противник, скорее всего, возьмется за активные обстрелы самого Гуляйполя, чтобы ослаблять способности держать оборону.
"Будем следить за активизацией в районе Марфополя, через который противник осуществлял неоднократные попытки прорваться в город", – отмечают в DeepState.
Аналитики также обратили внимание на принятые решения Сил обороны Юга отойти с невыгодных позиций.
Общество давно требовало реалистичных решений от командования, чтобы сохранить самое ценное – личный состав. Осталось еще поработать над внутренней коммуникацией, где СОЮ (Силы обороны Юга – 24 Канал) сообщают об одном количестве населенных пунктов, Главнокомандующий о другом, а начальник штурмовых войск до сих пор по методичке зачищает, штурмует и освобождает, что вообще в этом контексте неуместно и ставит под сомнение доверие общества,
– отмечается в проекте.
Кстати, представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал в эфире 24 Канала, что ситуация в Запорожской области сложилась чрезвычайно сложная. Враг пытается двигаться не просто в направлении Гуляйполя, а намерен зайти в тыл нашим подразделениям.
Из каких населенных пунктов в Запорожской области отошли Силы обороны?
Силы обороны Юга 11 ноября сообщили, что украинские военные отошли с позиций возле населенных пунктов Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка и Новониколаевка в Запорожье. Это произошло из-за интенсивных обстрелов со стороны оккупантов.
Позже главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что изнурительные бои продолжались за Ровнополье и Яблоково. Комбинированным огнем агрессору украинские защитники наносили значительные потери
А 12 ноября в Силах обороны Юга сказали, что ВСУ отошли из Ровнополья на Запорожье, чтобы сохранить личный состав. Продвижение противника было остановлено.