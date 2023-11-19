Заметим, что до этого она непродолжительное время находилась в хосписе, о чем сообщили 17 ноября. А уже 19 ноября в кругу друзей, семьи и мужа, 39 президента США Джимми Картера, она скончалась дома.

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У нее диагностировали деменцию

Обратим внимание, что ранее в этом году Центр Картера сообщил, что у Розалин диагностировали деменцию. Бывшая первая леди прожила долгую и успешную жизнь вместе со своим любимым мужем, которого она знала почти всю свою жизнь.

Встретила она Джимми Картера, когда еще была ребенком, а поженились они в 1946 году в их родном городе Плейнс, штат Джорджия.

Розалин и Джимми прожили вместе в браке 77 лет. Это самый длинный брак среди президентских пар.

Лучшее, что я когда-либо делал – это женился на Розалин. Это вершина моей жизни,

– сказал Джимми Картер в интервью Центру Картера в 2015 году.

Розалин занималась психическим здоровьем

Розалин сыграла немаловажную роль в успехе своего мужа. Причем, как в сфере бизнеса, так и в политике. Джимми часто обращался к ней, чтобы получить совет.

Когда Джимми Картер объявил, что идет на выборы президента, то заметил, что Розалин была "гораздо более политической", чем он сам. На сайте Белого дома пишут, что она помогала мужу благодаря своей твердой вере в его способности.

В роли первой леди она сосредоточилась на защите психического здоровья, чем занималась раньше. А еще руководила группой, которая занималась внедрением изменений в политике в отношении людей с психическими заболеваниями, когда была почетным главой Президентской комиссии по психическому здоровью.

В 1982 году Джимми Картер, проиграв свою кампанию по переизбранию, вернулся с любимой Розалин в Джорджию. Там они основали Центр Картера в Атланте.

Розалин родила Джимми 4 детей. Также у них 22 внука. Самому Джимми Картеру сейчас 99 лет. Он уже прожил дольше всех президентов США. Сам бывший глава государства с февраля 2023 находится в хосписе.