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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Розенко рассказал, кто будет первым в "очереди" на повышение пенсии

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Павел Розенко
Павел Розенко / Фото из открытых источников

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что первыми в "очереди" на повышение пенсии будут чернобыльцы и люди с большим трудовым стажем, но малой зарплатой.

Об этом Павел Розенко сообщил в эфире 5 канала.

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"Наиболее острый сегодня вопрос для "чернобыльцев" и надо учесть одну из главных проблем пенсионной реформы, что очень малую прибавку к пенсии получили люди с большим трудовым стажем 35-45 лет, но малой заработной платой... Мы работаем, и Президент обращался к правительству, и глава правительства обещал, что все-таки вопрос большого срочного стажа и маленькой зарплаты должны быть пересчитаны", – отметил Розенко.

Он добавил, что сейчас Минсоцполитики готовит соответствующие расчеты и предложения.

"Не наша власть виновата в том, что люди тогда получали минимальную зарплату. Но мы не можем пройти мимо этой проблемы и все-таки надо этот вопрос учесть и сделать для этих людей какую-то отдельную программу", – сказал Розенко.

Относительно дополнительного ресурса Розенко отметил, что сейчас наблюдается положительная динамика поступлений в Пенсионный фонд.

Мы видим положительную динамику поступлений в Пенсионный фонд. Мы получили 3 млрд дополнительно в Пенсионный фонд, по сравнению с тем, что планировали. Тоже будет много зависеть от того, удастся ли повысить минимальную зарплату до 4200 грн. Все-таки это даст еще дополнительный ресурс в Пенсионный фонд Украины,
– сообщил вице-премьер-министр.

Теги: Новости Украины Пенсионный фонд Пенсионная реформа Пенсіонери Павел Розенко
Источник: 24 Канал
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