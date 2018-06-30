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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Розенко розповів, хто буде першим у "черзі" на підвищення пенсії

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Павло Розенко
Павло Розенко / Фото з відкритих джерел

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що першими у "черзі" на підвищення пенсії будуть чорнобильці та люди з великим трудовим стажем, але малою зарплатою.

Про це Павло Розенко повідомив в ефірі 5 каналу.

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"Найбільш гостре сьогодні питання для "чорнобильців" і треба врахувати одну з головних проблем пенсійної реформи, що дуже малу надбавку до пенсії отримали люди з великим трудовим стажем 35-45 років, але малою заробітною платою… Ми працюємо і Президент звертався до уряду, і глава уряду це обіцяв, що все-таки питання великого строкового стажу і маленької зарплати мають бути перераховані", – зазначив Розенко. 

Він додав, що Мінсоцполітики зараз готує відповідні розрахунки і пропозиції. 

"Але не наша влада винна в тому, що люди тоді отримували мінімальну зарплату. Але ми не можемо пройти повз цю проблему і все-таки треба це питання врахувати і зробити для цих людей якусь окрему програму", – сказав Розенко.

Щодо додаткового ресурсу Розенко зазначив, що зараз спостерігається позитивна динаміка надходжень до Пенсійного фонду.

Ми бачимо позитивну динаміку надходжень до Пенсійного фонду. Ми отримали 3 млрд додатково у Пенсійний фонд, порівняно з тим, що планували. Теж буде багато залежати від того, чи вдасться підвищити мінімальну зарплату до 4200 грн. Все-таки це дасть ще додатковий ресурс у Пенсійний фонд України,
– повідомив віце-прем'єр-міністр.

Теги: Новини України Павло Розенко Пенсіонери Пенсійна реформа Пенсійний фонд України
Джерело: 24 Канал
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