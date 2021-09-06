По сравнению с показателями 2020 года это на 5% меньше. Тогда родились 139 134 детей.

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В свою очередь этот показатель также демонстрирует негативную статистику. Ведь на протяжении первого полугодия 2019 на свет появились 149 549 детей.

По данным Госстата, рождаемость уменьшалась ежемесячно.

В 2019 году ежемесячно рождались 25,7 тысячи младенцев;

в 2020 году – 24,5 тысячи;

в первой половине 2021-го – 22 тысячи.

Заметьте! Худший показатель рождаемости за последние 30 лет зафиксировали в 2020 году. В то же время 2021 уже демонстрирует, что может побить этот рекорд.

Данные 2021

Январь – 21 931 младенца;

февраль – 21 763 младенцу;

март – 23 820 младенцев;

апрель – 21 511 младенцев;

май – 20 601 младенца;

июнь – 22 699 младенцев.

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