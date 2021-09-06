У порівнянні з показниками 2020 року це на 5% менше. Тоді народилися 139 134 дітей.

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Своєю чергою цей показник також демонструє негативну статистику. Адже упродовж першого півріччя 2019 року на світ з'явилися 149 549 дітей.

За даними Держстату, народжуваність зменшувалася щомісяця.

  • У 2019 році щомісяця народжувалися 25,7 тисячі немовлят;
  • у 2020 році – 24,5 тисячі;
  • у першій половині 2021-го – 22 тисячі.

Дані 2021 року

  • Січень – 21931 немовля;
  • лютий – 21763 немовляті;
  • березень – 23820 немовлят;
  • квітень – 21511 немовлят;
  • травень – 20601 немовля;
  • червень – 22699 немовлят.

Поліція отримала 9 тисяч заяв про зникнення

  • За даними Нацполіції, від початку 2021 року правоохоронці отримали понад 9 тисяч заяв про зникнення дітей.
  • На щастя, більшість неповнолітніх вдається розшукати упродовж доби. Цей показник становить 96,4%.
  • Правоохоронці наголосили: дуже важливо своєчасно відреагувати на зникнення дитини.