У порівнянні з показниками 2020 року це на 5% менше. Тоді народилися 139 134 дітей.

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Своєю чергою цей показник також демонструє негативну статистику. Адже упродовж першого півріччя 2019 року на світ з'явилися 149 549 дітей.

За даними Держстату, народжуваність зменшувалася щомісяця.

У 2019 році щомісяця народжувалися 25,7 тисячі немовлят;

у 2020 році – 24,5 тисячі;

у першій половині 2021-го – 22 тисячі.

Зауважте! Найгірший показник народжуваності за останні 30 років зафіксували у 2020 році. Водночас 2021 рік вже демонструє, що може побити цей рекорд.

Дані 2021 року

Січень – 21931 немовля;

лютий – 21763 немовляті;

березень – 23820 немовлят;

квітень – 21511 немовлят;

травень – 20601 немовля;

червень – 22699 немовлят.

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