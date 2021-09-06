У порівнянні з показниками 2020 року це на 5% менше. Тоді народилися 139 134 дітей.
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Своєю чергою цей показник також демонструє негативну статистику. Адже упродовж першого півріччя 2019 року на світ з'явилися 149 549 дітей.
За даними Держстату, народжуваність зменшувалася щомісяця.
- У 2019 році щомісяця народжувалися 25,7 тисячі немовлят;
- у 2020 році – 24,5 тисячі;
- у першій половині 2021-го – 22 тисячі.
Дані 2021 року
- Січень – 21931 немовля;
- лютий – 21763 немовляті;
- березень – 23820 немовлят;
- квітень – 21511 немовлят;
- травень – 20601 немовля;
- червень – 22699 немовлят.
Поліція отримала 9 тисяч заяв про зникнення
- За даними Нацполіції, від початку 2021 року правоохоронці отримали понад 9 тисяч заяв про зникнення дітей.
- На щастя, більшість неповнолітніх вдається розшукати упродовж доби. Цей показник становить 96,4%.
- Правоохоронці наголосили: дуже важливо своєчасно відреагувати на зникнення дитини.