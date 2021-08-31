Такі дані повідомили журналістам у Національній поліції. Мовиться про період від початку 2021 року і до кінця липня.

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Скільки в Україні зникає дітей, і скільки їх знаходять: дані поліції

В управлінні ювенальної превенції Національної поліції України повідомили, що з початку 2021 року до правоохоронних органів надійшло 9137 заяв і повідомлень про зникнення дитини.

На щастя, більшість із них знаходять упродовж доби. За 7 місяців 2021 таких було 8811, а це – 96,4%.

За 7 місяців 2021 таких було 8811, а це – 96,4%. Загалом за зазначений період розшукати вдалося 9048 дітей.

У поліції наголосили: дуже важливим для оперативного розшуку зниклої дитини є своєчасне реагування на факт зникнення.

Воно "значно зменшує ризик імовірного вчинення стосовно дитини кримінального правопорушення".

Основні причини зникнення (втечі) дітей

Правоохоронці назвали й причини, через які доводиться шукати дітей. Мовиться про:

Конфлікти у сім'ї та з однолітками, через які діти втікають з дому.

Схильність до бродяжництва.

Небажання батьків перейматися проблемами дитини.

Залишення дітей без догляду.

Неналежний контроль батьків або законних представників.

Відсутність змістовного дозвілля.

Задля усунення причин та умов, які призвели до втеч дітей, поліція надіслала до відповідальних органів влади 1797 повідомлень – щоб ті у кожній конкретній ситуації вжили "відповідні профілактично-виховні заходи".

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