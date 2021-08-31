Такі дані повідомили журналістам у Національній поліції. Мовиться про період від початку 2021 року і до кінця липня.
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Скільки в Україні зникає дітей, і скільки їх знаходять: дані поліції
В управлінні ювенальної превенції Національної поліції України повідомили, що з початку 2021 року до правоохоронних органів надійшло 9137 заяв і повідомлень про зникнення дитини.
- На щастя, більшість із них знаходять упродовж доби. За 7 місяців 2021 таких було 8811, а це – 96,4%.
- Загалом за зазначений період розшукати вдалося 9048 дітей.
У поліції наголосили: дуже важливим для оперативного розшуку зниклої дитини є своєчасне реагування на факт зникнення.
- Воно "значно зменшує ризик імовірного вчинення стосовно дитини кримінального правопорушення".
Основні причини зникнення (втечі) дітей
Правоохоронці назвали й причини, через які доводиться шукати дітей. Мовиться про:
- Конфлікти у сім'ї та з однолітками, через які діти втікають з дому.
- Схильність до бродяжництва.
- Небажання батьків перейматися проблемами дитини.
- Залишення дітей без догляду.
- Неналежний контроль батьків або законних представників.
- Відсутність змістовного дозвілля.
Задля усунення причин та умов, які призвели до втеч дітей, поліція надіслала до відповідальних органів влади 1797 повідомлень – щоб ті у кожній конкретній ситуації вжили "відповідні профілактично-виховні заходи".