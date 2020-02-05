Пенсии в Украине: кому может не хватить денег и что делать

Если пенсионную систему не реформируют в ближайшее время, то в Пенсионном фонде не останется денег для будущих пенсионеров. Почему так и как это можно исправить, узнал 24 канал.

Украина, как и любая другая европейская страна, переживает старение нации. То есть рождается все меньше детей, а доля пенсионеров в населении становится все больше. Из-за устаревшей пенсионной системы такая демографическая ситуация создает финансовые угрозы для поколения среднего возраста.

Почему рождаемость влияет на пенсии?

Причина в пенсионной системе Украины, которую мы получили в наследство от Советского Союза. В Украине 11,3 миллионов пенсионеров по данным Пенсионного фонда. Несмотря на то, что численность населения сокращается, пенсионеров будет будет становиться больше, а тех, кто платит им пенсию – будет меньше. Собственно в этом и главная проблема. Украинцы не откладывают на собственную пенсию, а выплачивают ее нынешним пенсионерам. Когда те достигают пенсионного возраста, то за них должно платить молодое поколение. Это круг. И все бы ничего, если бы демографическая ситуация была стабильна. Однако данные Госкомстата и недавняя перепись населения с помощью мобильных операторов показала непропорциональность украинцев по возрастной категории.

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Самая большая возрастная группа людей – это основное трудоспособное население (25-54 лет). Их около 45%. Если объединить категории дети и ранний трудоспособный возраст, то увидим, что их только 25%. А именно они вместе с детьми, которые родятся в течение следующих 5 лет, придут на замену нынешнему основному трудоспособному населению. То есть через 25 лет трудоспособного населения в Украине может быть в полтора раза меньше.



Население Украины по возрасту / Инфографика 24 канала

Это бы не было такой проблемой, если бы не факт, что пенсионеров наоборот станет больше, ведь ими как раз станут те, кто сейчас трудоспособного возраста. Минимальная пенсия в Украине (1769 гривен) даже не дотягивает до прожиточного минимума (2027 гривен). И это при том, что количество трудоспособного населения значительно превышает количество пенсионеров. Если соотношение изменится, трудно предсказать последствия для будущих пенсионеров. По некоторым прогнозам через 30 лет 10 украинцев будут содержать 23 пенсионеров. Но этому всему можно помочь пенсионной реформой, которую в Украине обсуждают уже несколько лет.

Пенсионная реформа: какой будет и когда на нее ждать

О пенсионной реформе говорят давно. Еще в 2003 году появился закон, разрешающий украинцам копить на собственные пенсии. В 2017 году обещали, что полноценная пенсионная реформа заработает в 2019 году. Теперь ее запуск перенесли на 2023.

Пенсионная реформа предусматривает три уровня. Мы на первом. Это солидарная пенсия. Пенсионерам выплачивают деньги из Пенсионного фонда, который наполняют люди, которые работают.

Какая пенсионная система действует в Украине сейчас?У нас есть два вида пенсии: трудовая и социальная. Для получения трудовой нужно иметь определенный стаж, который, к слову, ежегодно увеличивается. Мужчины могут выйти на пенсию в 60, а женщины в 55. Но при условии рабочего стажа в 27 лет. В 2028 году необходимо будет иметь 35 лет стажа для выхода на пенсию. Социальную пенсию может получить каждый гражданин. Выплаты осуществляют из Пенсионного фонда, который наполняет трудоспособное население.

Второй уровень – это накопительная система пенсионного страхования. Суть в том, что часть взносов уже начнут откладывать на личные пенсионные счета, а часть и в дальнейшем будут платить в общий Пенсионный фонд. Второй уровень – переходный, поскольку нельзя за один день перейти на совершенно новую систему пенсионных выплат.

Третий, последний уровень, предусматривает добровольные взносы. Украинцы сами будут ответственны за свое будущее. Они будут вносить суммы, которые сами будут считать нужными в негосударственные пенсионные фонды на свой счет. Кстати, по состоянию на июль 2019 года в Украине были уже 64 таких негосударственных фонда. Поэтому определенные законодательные предпосылки для перехода на новую систему существуют.

Пенсионные системы за рубежом

В США существуют три типа пенсий, которые отличаются по сумме вклада. Особенность в том, что человек вносит фиксированную сумму, либо сам решает сколько откладывать в свой пенсионный фонд. Эти деньги не идут другим пенсионерам, а сохраняются для человека, который их вкладывает. Есть частные и государственные фонды.

Британцы выбирают: отдавать из своей зарплаты фиксированный процент как минимум 10 лет, чтобы получить государственную пенсию, или взять все в свои руки. Они могут откладывать сколько хотят в частные пенсионные фонды и сами регулировать размер будущей пенсии.

Во Франции, чтобы получить пенсию нужно отдавать 16,35% своей ежемесячной зарплаты. Если они хотят обеспечить себе высокую пенсию, то могут также вносить платежи на страховые счета.

Еще одной проблемой для украинцев является теневая экономика и зарплаты в конвертах. Некоторым работникам не начисляется стаж, а некоторые, работая официально, получают две зарплаты: официальную "минималку" и остальные в конвертах. Со стажем все понятно: не будет официального стажа, нельзя получить трудовую пенсию, только социальную. Относительно официальной зарплаты в размере "минималки", то проблема в размере будущей пенсии. Ведь основным фактором размера пенсии является не стаж, а уровень заработной платы. Поэтому получение неофициальной зарплаты не только уменьшает бремя от налогов, но и будущую пенсию.