Пенсионный возраст в Украине и ЕС: как в разных странах обеспечивают старость

Не секрет, что пенсионный возраст в мире неуклонно ползет вверх, то есть люди позже выходят на пенсию, что сказывается на размере дальнейших пенсионных выплат. Как с этим дела в Украине и странах ЕС, разбирался 24 канал.

Пенсионный возраст в Украине: тенденции на будущее

В нашем государстве, мужчины уходят на пенсию начиная с 60 лет, женщины – с 55. Сейчас чиновники планируют постепенно повышать женский пенсионный возраст, чтобы "достичь гендерного равенства". Для мужчин, которые являются госслужащими, планируют повысить до 62 лет. Заместитель председателя правления Пенсионного фонда Ирина Ковпашко заявила, такое решение является результатом внедрения соответствующих стандартов. Но введение накопительной пенсии пока ждать не следует, потому что нет соответствующей инфраструктуры.

Пенсионная реформа в УкраинеДо 2021 года, обещают в ПФУ, женщині тоже будут выходить на заслуженный отдых с 60-ти лет.

Но даже если человек проработал 25 лет, его могут лишить пенсии. Проблема кроется в термине "страховой стаж": чтобы гарантированно иметь деньги от государства в возрасте 60-ти лет, надо доказать, что человек работал как минимум 26 лет. Впрочем, эта цифра будет расти каждый год и до 2028 года достигнет 35 лет задокументированного стажа. Поэтому и получается, что украинцы все чаще выходят на пенсию, разменяв седьмой десяток. Если страхового стажа не хватает, его можно докупить, заключив договор о добровольной уплате страховых взносов.

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Существует и альтернатива: предложения президента Украины к законопроекту "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" относительно совершенствования пенсионного обеспечения" (реестр. №0972). Он предусматривает, что женщинам можно будет выходить на пенсию в 55 лет с 2022 года при условии увольнения с работы и наличии 30-летнего стажа. Но комитет по социальной политике и защите прав ветеранов рекомендовал Верховной Раде отклонить проект закона. Сам закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Если сравнивать с Европейским союзом, то Украина имеет один из самых низких официальных порогов для выхода на пенсию вместе с Россией и Беларусью. Рядом с нами среди членов ЕС находятся Венгрия и Словакия (по 62 года). В Чехии все несколько сложнее для женщин: зависит от количества детей и года рождения, а потому пенсионный возраст колеблется между 58 и 62 годами. В Польше мужчинам можно отдыхать с 65-ти, а женщинам – с 60 лет (к этому стремится и Украина).

Европейский опыт: поднятие несмотря на протесты



Акция протеста во Франции против пенсионной реформы / Фото: Getty Images

Европейская тенденция последнего времени оправдывает название континента Старый Свет. Европа действительно быстро стареет, а рождаемость постепенно уменьшается. Из-за этого, становится возможным повышение пенсионного возраста, хотя и за счет уменьшения процента трудоспособного населения. По данным на 2017 год, в ЕС было три работающих человека на каждого пенсионера 65 лет или старше.

Конечно, далеко не везде повышение пенсионного возраста проходит спокойно и гладко. Во Франции, например, идея поднять его до 64-годов вызвала новые протесты и даже общенациональную забастовку, в которой приняли участие работники полиции, юристы, авиадиспетчеры, водители общественного транспорта и ряд других профессий. Балерины Национальной Оперы даже станцовалы под открытым небом перед зданием в знак несогласия. Но закон все равно приняли, президент Макрон еще и отказался от своей собственной пенсии.

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Во Франции до 2025 года будет введен единый пенсионный режим вместо 42-х существующих, льготы для нескольких профессий за тяжелые условия труда будут отменены. Таким образом, власти надеются уменьшить дефицит пенсионного фонда, который к 2025 году может составить более 7 млрд евро. И даже возраст в 64 года планируют постепенно повышать. Если смотреть на другие страны, то 64 года действительно еще не предел.

Наибольший пенсионный возраст пока имеют Исландия, Греция и Норвегия – по 67 лет (данные на 2018 год). И не только в Элладе это было спровоцировано экономическим кризисом. К этой отметке до окончания 2030-х годов планируют подняться Бельгия, Франция, Германия, Болгария, Хорватия, Великобритания. В двух государствах хотят сделать это быстрее: Италия и Нидерланды планируют поднять пенсионный возраст до 67-ми лет уже в 2022 году, Испания – в 2027 году. Германия сейчас проходит стадию дискуссии поднимать ли пенсионный возраст до 69 лет (предложение Бундесбанка) или нет. Если предложение будет принято, это сделает немцев абсолютными лидерами рейтинга.



Молодым будет все сложнее в будущем заработать себе на пенсию / Фото: Getty Images

Но когда поколение бэби-бумеров (рожденных в 1944-1964 гг.) уйдет на пенсию, то новых работников будет становиться все меньше. Из-за этого уменьшатся доходы системы социальной защиты, причем это касается не только Германии. "Пропасть" между молодым и старшим поколением будет расти, в то же время как молодежи становится все сложнее находить свою первую работу.

Некоторые страны Европы, впрочем, планируют пойти еще дальше и позволить своим гражданам идти на отдых в возрасте 68-ми лет или даже позже, в зависимости от средней продолжительности жизни. Среди них Ирландия, Дания (до 2030 года), Эстония (до 2027 года). Самое длительное планирование имеет Великобритания: пенсию в 68 лет планируют ввести только в 2046 году! Фактически, если позволяют законы и здоровье, то есть шансы работать и когда человеку уже 70 лет или более и здесь каждый решает сам.