В "Слуги народа" считают неизбежным повышение пенсионного возраста

Вопрос повышения пенсионного возраста в Украине неизбежен, какие бы мягкие варианты не придумали. Однако делать это намерены не сразу и постепенно.

Повышение пенсионного возраста не является вопросом завтрашнего дня, об этом заявила глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова из фракции "Слуга народа", пишет "Интерфакс-Украина".

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Третьякова считает, что необходимо пойти на очень плавное повышение пенсионного возраста. К примеру, добавлять 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года.

По словам, "иначе мы своих детей обрекаем на еще худшую судьбу и худшую пенсию". Третьякова заявила, что ресурсы для модернизации солидарной системы ограничены.

Я думаю, что октябрь 2017 года оказался очень стрессовым для людей, когда им перечисляли пенсии, поэтому мы проведем индексацию в марте этого года и запустим вторую пенсию, а потом уже будем думать, что получилось, а что нет в реформе солидарного пенсионного обеспечения,

– подчеркнула она.

Глава комитета Рады при этом добавила, что о повышении пенсионного возраста придется думать, "как бы не старались и какие бы мягкие варианты не придумали".

Отметим, согласно закону о государственном бюджете Украины, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2020 году на 8% – с 1638 гривен до 1769 гривен. В нашей стране мужчины уходят на пенсию начиная с 60 лет, женщины – с 55.

Президент Владимир Зеленский также анонсировал, что его команда готовит новую стратегию начисления пенсий для пожилых людей. Ее могут ввести уже в 2020 году. В частности, согласно анонсированной стратегии, сначала на 400 – 1100 гривен поднимут выплаты пенсионерам, которым более 80 лет.