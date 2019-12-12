Зеленский анонсировал введение стратегии по повышению пенсий: что она предусматривает
Команда президента Зеленского готовит новую стратегию начисления пенсий для пожилых людей. Ее могут ввести уже в 2020 году.
Об этом глава государства рассказал в эфире программы "Право на власть". Так, Зеленский говорит: поднять пенсии сразу всем пенсионерам Украины на значительную сумму не получится. Их в стране, по его подсчетам, – 12 миллионов человек.
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Мы придумали очень интересную стратегию по повышению пенсий для людей по возрасту. Это повышение, сильное повышение, почувствуют все,
– подчеркнул он.
Так, согласно анонсированной стратегии, сначала на 400 – 1100 гривен поднимут пенсии пенсионерам, которым более 80 лет. На это в 2020 году уже собираются выделить 13 миллиардов гривен.
Затем будем поднимать по возрасту – тем, кому 75+, 70+ и так далее. Вот такой формат,
– подытожил глава государства.
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