Зеленский анонсировал введение стратегии по повышению пенсий: что она предусматривает

Команда президента Зеленского готовит новую стратегию начисления пенсий для пожилых людей. Ее могут ввести уже в 2020 году.

Об этом глава государства рассказал в эфире программы "Право на власть". Так, Зеленский говорит: поднять пенсии сразу всем пенсионерам Украины на значительную сумму не получится. Их в стране, по его подсчетам, – 12 миллионов человек.

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Мы придумали очень интересную стратегию по повышению пенсий для людей по возрасту. Это повышение, сильное повышение, почувствуют все,

– подчеркнул он.

Так, согласно анонсированной стратегии, сначала на 400 – 1100 гривен поднимут пенсии пенсионерам, которым более 80 лет. На это в 2020 году уже собираются выделить 13 миллиардов гривен.

Затем будем поднимать по возрасту – тем, кому 75+, 70+ и так далее. Вот такой формат,

– подытожил глава государства.

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