Правительство упростит процесс получения пенсий на оккупированных территориях: что известно

В конце ноября Верховная Рада зарегистрировала законопроект, который должен урегулировать вопрос о выплате пенсий жителям временно оккупированных территорий. Однако не все положительно оценивают такие шаги украинской власти.

Больше всего нареканий вызывает тот факт, что жители одновременно получают пенсии и от Украины, и от оккупационной власти так называемых Д/ЛНР.

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Инициаторами законопроекта стали 17 народных депутатов из разных фракций. Согласно новому официальному документу, чтобы получить пенсию, жителям оккупированных территорий не нужно будет предъявлять справку о статусе переселенца.

В результате мы вернемся к практике всех цивилизованных стран, где граждан не дискриминируют только потому, что они попали в эпицентр конфликта и стали его жертвами,

– отметил нардеп Дмитрий Лубинец.



Дмитрий Лубинец

Основным положением в законопроекте является разграничение справки о статусе переселенца и механизма выплаты тем, кто проживает на оккупированных территориях.

Юрист общественного холдинга "Группа влияния" Мария Красненко объясняет, что жителям теперь нужно будет каждые полгода выезжать ради того, чтобы пройти идентификацию своей личности.

Где будут происходить выплаты пенсий

Непосредственно на оккупированной территории жители не смогут получать пенсии. По словам председателя парламентского комитета по вопросам социальной политики Галины Третьяковой, забрать выплаты пенсионеры смогут только на подконтрольной Украине территории.



Что предусматривает законопроект №2083-Д / Фото ВР

Проверка наличия российских паспортов

В правительстве отметили, что не будут проверять, имеют ли жители временно оккупированных территорий российские паспорта, и получают ли они пенсии от оккупационной власти.

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Эксперт Олег Рыбачук отметил, что власть идет на такой шаг с целью получения политических баллов перед встречей в Нормандском формате.

Сейчас жители приезжают, получают пенсии в Украине и получают в рублях от России, но чисто политически Украине важно подтвердить готовность при условии, что украинская власть вернется на эти территории,

– прокомментировал политический эксперт.

Сейчас законопроект находится на стадии обсуждения. Однако ряд экспертов сомневается, что он наберет необходимое количество голосов, даже несмотря на монобольшинство.

Как сейчас происходят выплаты пенсий на оккупированных территориях?

Во избежание злоупотреблений, в 2016 году Украина приняла решение о более жестких правилах получения пенсий для переселенцев. Выдачу денег осуществляли через счета и сеть "Ощадбанка". Также была установлена система верификации через электронные пенсионные удостоверения. Кроме этого, пенсионеры теряли свои выплаты, если больше двух месяцев они отсутствовали на территориях, подконтрольных Украине.



Это привело к тому, что жители оккупированной части Донбасса приезжали на подконтрольную Украине территорию. Они становились на учет, получали пенсию и возвращались обратно в ОРДЛО.