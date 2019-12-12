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      Зеленський анонсував введення стратегії з підвищення пенсій: що вона передбачає

      686 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / Getty images

      Команда президента Зеленського готує нову стратегію нарахування пенсій для людей похилого віку. Її можуть запровадити уже в 2020 році.

      Про це глава держави розповів в ефірі програми "Право на владу". Так, Зеленський каже: підняти пенсії відразу всім пенсіонерам України на значну суму не вийде. Їх в державі, за його підрахунками, – 12 мільйонів осіб.

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      Ми придумали дуже цікаву стратегію з підвищення пенсій для людей за віком. Це підвищення, сильне підвищення, відчують усі,
      – наголосив він.

      Так, згідно з анонсованою стратегією, спочатку на 400 – 1100 гривень піднімуть виплати пенсіонерам, яким понад 80 років. На це у 2020 році вже збираються виділити 13 мільярдів гривень.

      Потім підійматимемо за віком – тим, кому 75+, 70+ і так далі. Ось такий формат,
      – підсумував глава держави.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Пенсія Пенсійна реформа
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