У "Слузі народу" вважають неминучим підвищення пенсійного віку

Питання підвищення пенсійного віку в Україні є неминучим, які б м'які варіанти не придумали. Однак робити це мають намір не відразу і поступово.

Підвищення пенсійного віку не є питанням завтрашнього дня, про це заявила глава комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова із фракції "Слуги народу", пише "Інтерфакс-Україна".

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Третьякова вважає, що необхідно піти на дуже плавне підвищення пенсійного віку. До прикладу, додавати 1 місяць на рік, починаючи з 2023 або 2025 року.

За її словами, "інакше ми своїх дітей прирікаємо на ще гіршу долю і гіршу пенсію". Третьякова заявила, що ресурси для модернізації солідарної системи обмежені.

Я думаю, що жовтень 2017 року виявився дуже стресовим для людей, коли їм перераховували пенсії, тому ми проведемо індексацію в березні цього року і запустимо другу пенсію, а потім вже будемо думати, що вийшло, а що ні у реформі солідарного пенсійного забезпечення,

– наголосила вона.

Очільниця комітету Ради при цьому додала, що про підвищення пенсійного віку доведеться думати, "якби не намагалися і які б м’які варіанти не придумали".

Зазначимо, згідно із законом про державний бюджет України, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте в 2020 році на 8% – з 1638 гривень до 1769 гривень.

В Україні чоловіки йдуть на пенсію починаючи з 60 років, жінки – з 55.

Ч иновники планували поступово підвищувати жіночий пенсійний вік, щоб "досягти гендерної рівності". Для чоловіків, які є держслужбовцями, планують підвищити до 62 років.

Існує і альтернатива: пропозиції президента України до законопроекту "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо удосконалення пенсійного забезпечення" (реєстр. №0972).

Він передбача є, що жінкам можна буде виходити на пенсію у 55 років з 2022 року за умови звільнення з роботи і наявності 30-річного стажу. Але комітет з соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував Верховній Раді відхилити законопроект. Сам з акон вступає у дію з 1 січня 2020 року.

Якщо порівнювати з Європейським союзом, то Україна має один з найнижчих офіційних порогів для виходу на пенсію разом з Росією та Білоруссю.

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Поряд з нами серед членів ЄС знаходяться Угорщина і Словаччина (по 62 роки). В Чехії все дещо складніше для жінок: залежить від кількості дітей і року народження, а тому пенсійний вік коливається між 58 та 62 роками. У Польщі чоловікам можна відпочивати з 65-ти, а жінки – з 60-ти років (до чого планує дійти й Україна).